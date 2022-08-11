"Мне очень трудно представить подобное развитие событий", — сказал он на пресс-конференции в четверг в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие предложения.

При этом он напомнил, что ФРГ уже ввела санкции против большого числа конкретных лиц в РФ.

Ранее на этой неделе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что в Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств.

"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Например, в гуманитарных случаях. И также для членов семей, журналистов или диссидентов", — объяснила она.

Хиппер отвечала на просьбу прокомментировать заявления в ряде стран ЕС, предлагающие ограничить россиянам въезд в Евросоюз по кратковременным визам.