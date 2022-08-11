"Участие Санкт-Петербурга в международной выставке ITE Hong Kong предоставляет новые возможности для продвижения сферы гостеприимства города на международной арене и развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона", — говорится в сообщении.

Взаимодействие с ними открывает путь на объемный рынок, где присутствуют обеспеченные туристы с высоким средним чеком и интересом к дальним путешествиям. "Внимание к сфере делового туризма позволяет формировать всесезонные предложения для потенциальных гостей", — отмечается в пресс-релизе.

От Петербурга на выставку поедет делегация Конгрессно-выставочного бюро городского комитета по развитию туризма.

Уточняется, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона собираются продвигать все виды туризма в Петербург — от делового до культурно-познавательного, так как там сформировался значительный отложенный спрос на поездки, который предстоит ориентировать на Россию.

Выставка в Гонконге традиционно рассматривается как "ворота в Юго-Восточную Азию" — представители туриндустрии этого региона собираются там, чтобы представить новые турпродукты, напомнить о традиционных маршрутах и точках притяжения, найти что-то интересное для себя и своих туристов.

"Немаловажно и то, что сами жители Гонконга считаются квалифицированными путешественниками, ориентирующимися на рынке туристских услуг, взыскательными к их качеству. Отличает их достаточно высокий средний уровень образования и доходов", — цитирует пресс-служба представителя Российского союза туриндустрии Александра Фолько.

Он также напомнил, что жители Гонконга имеют право посещать Россию без виз.

Ожидается, что участниками выставки в 2022 году станут более 1400 специалистов в сфере туризма.

Выставка ITE Hong Kong проводится более 30 лет при поддержке министерства культуры и туризма Китая и Гонконгского совета по вопросам туризма и охватывает территорию Большого залива, в которую входят Гонконг, Макао, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и семь других муниципалитетов в провинции Гуандун.