"Премьера "Кармен" состоится в рамках I Сочинского фестиваля классической музыки, который с 20 по 28 августа будет проходить в южной столице России. На разных концертных площадках города запланированы выступления ведущих артистов оперы и балета из Большого и Мариинского театров, Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Новой оперы, а также вокальные мастер-классы от мастеров оперной сцены", — отметили в пресс-службе.

Премьера пройдет на открытой сцене парка "Лайзо" курорта. Естественной декорацией спектакля станет природный горный ландшафт.

"Поставил спектакль режиссер и хореограф Мариинского театра Илья Устьянцев. В своей версии он использует новейшие сценические решения: например, видеооператоров, которые находятся на сцене на протяжении всего спектакля в качестве героев. Снятое ими видео будут транслировать мультимедийные экраны, расположенные по краям сцены. В постановке задействованы молодые оперные певцы, за музыкальное сопровождение отвечает Сочинский симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя Алексея Асланова", — отмечает пресс-служба.

На сцене парка "Лайзо" курорта "Роза Хутор" 28 августа пройдет и финальное мероприятие I Сочинского фестиваля классической музыки – опера-гала, в котором примут участие признанные оперные и балетные звезды.

Организатором фестиваля выступает фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S.