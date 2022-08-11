"На общем уровне ЕС развитие этой идеи будет сложным. Кроме того, полный запрет на въезд всем гражданам России породит вопросы правового свойства", — говорится в комментарии.

Газета напоминает, что "Европейская комиссия делегировала решения о запрете на въезд граждан России национальным властям стран-участниц".

"Так, Рига и Хельсинки уже ограничили выдачу виз и обращаются к властям остальных стран ЕС последовать их примеру. Ему уже последовала Эстония, — продолжает издание. — Рига и Хельсинки поднимут этот вопрос на уровне ЕС на следующем Совете глав МИД стран ЕС, проведение которого запланировано в Праге на 31 августа, хотя, предположительно, рассмотрение вопроса будет отложено до встречи глав европейских государств и правительств в октябре".

"Но даже если Латвия и Финляндия запретят выдачу виз, сама шенгенская система позволяет гражданам России въезжать и покидать территории стран шенгенского соглашения. Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней", — подчеркивает газета.