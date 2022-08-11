"На фоне ухода иностранных брендов с российского рынка и других последствий антироссийских санкций российские туристы начали активнее интересоваться шопингом за границей. Среди наиболее популярных направлений шоп-туризма – Белоруссия, где можно оплачивать покупки в магазинах картой "Мир", — сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР напоминают, что в Белоруссии не было массового ухода западных брендов, а расчет по карте "Мир" в стране идет по выгодному курсу Нацбанка Белоруссии. В ряде торговых точек можно расплатиться и через приложение MirPay. Также доступно снятие наличных в банкоматах.

"За покупками россияне, как правило, едут в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье, и в основном бронируют только отели. Доля коротких сити-туров благодаря таким поездкам составляет в продажах туроператоров от 10 до 50%. Компания FUN&SUN в связи с этим планирует запустить специализированный шоп-тур в Белоруссию, в рамках которого при необходимости можно будет открыть карту Visa или Mastercard местного банка", — отмечает ассоциация.

В целом продажи всех видов туров в Белоруссию у туроператоров этим летом выросли в среднем на 10-15%. Помимо шопинга, популярны санаторно-курортный отдых и экскурсионные туры.