"У нас практически завершен монтаж кресельной канатной дороги. Четырнадцать кресел, в каждом по шесть посадочных мест", — сказал Загрутдинов журналистам в четверг.

Он добавил, что ее длина по склону — около 130 м. Пропускная способность канатной дороги составит 1 тыс. человек в час.

По словам Загрутдинова, на "канатке" уже ведутся пусконаладочные работы.

Три горнолыжных склона и трамплин откроют на территории спортивного кластера "Воробьёвы горы" к началу сезона в конце года. Здесь будет выполнено устройство двух трамплинов: для прыжков на лыжах и для сноуборда "Big-Air", формирование трех горнолыжных трасс и благоустройство территории.