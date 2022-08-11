"По 20 августа Хопёрский заповедник вводит временный запрет на посещение экскурсионных маршрутов и иных проходов по территории в целом. Чрезвычайная мера вводится в связи с установлением в регионе высокой классности пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Информация о снятии ограничений или их продления будет опубликована на официальном сайте Хоперского заповедника.

Отмечается, что музей природы заповедника в выходные дни продолжит работу в штатном режиме.

Хоперский государственный природный заповедник расположен в восточной части Воронежской области в пределах трех административных районов: Новохоперского, Поворинского и Грибановского. Территория заповедника вытянута на 50 км вдоль реки Хопер. Его общая площадь составляет 16 178 га. Заповедник был создан в целях сохранения популяции русской выхухоли. На территория заповедника есть несколько экскурсионных маршрутов.