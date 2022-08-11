"По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве", — сообщили журналистам в ведомстве.

Отмечается, что пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в лёгкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась.

"В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью", — подчеркнули в ведомстве.

Гибридный варианта коронавируса относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, уточнили в Роспотребнадзоре. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением подвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 в штаммовом составе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что появление гибридов не относится к числу уникальных явлений, характерно для многих вирусов и является одним из эволюционно-адаптивных механизмов. Ранее гибридные штаммы COVID-19 фиксировались в странах Европы, США и Латинской Америке. Широкого распространения в популяции они не получили.

В Роспотребнадзоре также отметили, что "недавние сообщения о выявлении гибридного штамма в России были даны со ссылкой на американского генетика".

"Мы обратили внимание на неравнодушие американских ученых к эпидемиологической обстановке в России. Рекомендуем коллегам более пристально следить за происходящим у себя в стране, ведь ситуация по COVID-19 в США остаётся достаточно напряженной. Действующая в России система мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 VGARus позволяет оперативно отслеживать возникновение и распространение новых вариантов коронавируса на территории страны, а также принимать эффективные меры реагирования на основании агрегированных данных", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ со ссылкой на американского ученого Дмитрия Прусса появилось сообщение о том, что в России обнаружен новый гибрид штаммов COVID-19 "омикрон" и "дельта". По его словам, "российский дельтакрон" обнаружили при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Этот гибрид пока не был выявлен ни в одной стране, кроме России.