"787 является важной частью флота American Airlines, и это первый из девяти самолетов, которые мы планируем получить в этом году", — заявил главный исполнительный директор авиаперевозчика Роберт Исом в соцсети.

Представители Boeing отказались говорить о графике дальнейших поставок, когда их спросили о следующей авиакомпании, стоящей в очереди за 787 Dreamliner, сообщает MarketWatch.

Поставки этой модели самолетов были приостановлены в июне 2021 года из-за проблем с качеством. При этом авиакомпании по всему миру продолжают использовать свыше 1 тыс. Dreamliner.