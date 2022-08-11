Число самолетовылетов в прошлом месяце увеличилось на 29,5% и составило 382.

В январе-июле 2022 года пассажиропоток аэропорта достиг 395,154 тыс. человек, что на 6,8% больше января-июля 2021 года. Число самолетовылетов с начала года составило 1926 (рост на 11,8%). Объем перевезенных грузов в январе-июле 2022 года вырос на 1,2% — до 363,8 тонны.

"Сегодня авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает регулярный рейс в Бишкек (Киргизия). Также идет согласование по открытию в конце августа регулярного рейса авиакомпании Utair в Тегеран (Иран), а в сентябре планируется открытие рейса авиакомпании Utair в Дубай (ОАЭ)", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в октябре открывается регулярный рейс авиакомпании Nordwind в Казань.

Как сообщалось, ряд крупных авиакомпаний РФ в последние месяцы начали летать из Грозного.

Пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с 2020 годом — до 713,837 тыс. человек. В 2022 году пассажиропоток планируется увеличить на 15-20% по сравнению с 2021 годом за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов.