Фуникулер 7 июля был открыт после длительного капитального ремонта, однако к концу месяца снова перестал работать из-за неисправности.

"Для ее устранения были приглашены специалисты из Самары. Ремонтные работы, в ходе которых заменили деталь, ставшую причиной поломки воздушной трассы, продолжались два дня. Кроме основной неисправности были устранены еще несколько мелких", — сообщает горадминистрация.

После завершения специалисты провели ежегодное техническое освидетельствование канатной дороги.

"Оренбургская канатка получила соответствующее заключение о выполнении всех необходимых мероприятий. Она вновь доступна для оренбуржцев и гостей областного центра", — сообщает мэрия.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт канатной дороги начался осенью 2020 года, был завершен спустя год. Его стоимость составила около 13 млн рублей.

"Канатка" была открыта 7 июля.

Фуникулер "Европа-Азия" является одной из главных достопримечательностей Оренбурга. Две кабинки, движущиеся навстречу друг другу со скоростью около 3 м/с, дают возможность осмотреть с высоты большой Белый мост и природные красоты Оренбурга и переправиться в другую часть города всего за две минуты.