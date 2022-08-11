"Показ музыкального спектакля приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Он состоится перед зданием Черной палаты — памятником булгарской архитектуры в Болгаре", — уточнили "Интерфаксу" в министерстве.

Впервые оперу "Кара пулат" ("Черная палата") поставили в 2015 году в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина при поддержке фонда "Возрождение" под руководством государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

В основу сюжета положена татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана.

Режиссер обновленной постановки заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Ильгиз Зайниев.

Опера будет исполнена под аккомпанемент оркестра Тинчуринского театра под руководством лауреата молодежной премии Республики Татарстан имени Мусы Джалиля Ильяса Камала. При постановке будет применены световые эффекты, а также 3D maping.

Отмечается, что при организации показа спектакля учтены все требования к сохранению историко-культурного наследия.