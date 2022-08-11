Экспозиция покажет историю русской культурной жизни XVII-XX веков. Здесь можно увидеть образы Георгия Победоносца, Святой Троицы, самые чтимые иконографии Богоматери Владимирской, Казанской, Тихвинской и более редкой "Живоносный источник". Всего в экспозиции собрано 14 икон.

"Посетители могут увидеть не только результат кропотливого труда реставраторов, но и то, как выглядели образы до реставрации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что представленные иконы были изъяты российской таможней у контрабандистов, а восстановлены в ходе практики студентами-реставраторами Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова.

Выставочные экспонаты взяты из фондов Выборгского объединенного музея-заповедника. Всего в собрании музея хранится 657 икон — храмовых и домашних образцов XVII-XX веков.

Выставка продолжит работу до 7 ноября.