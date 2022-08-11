Письмо зачитал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на торжественной ассамблее, посвященной 30-летию клуба и состоявшейся в Эрмитажном театре, передал корреспондент "Интерфакса".

"Всемирный клуб петербуржцев неоднократно выступал с инициативой определения достойной культурной функции для комплекса Конюшенного ведомства — объекта, расположенного в самом сердце "золотого треугольника" Петербурга и овеянного священной памятью Пушкина. Речь могла бы идти, например, о создании центрального туристического узла Санкт-Петербурга с музеем архитектуры и градостроительства Северной столицы, выставочным пространством и лекторием, местом проведения открытых защит дипломных работ выпускников творческих вузов", — зачитал Пиотровский.

Он подчеркнул, что к текущему моменту уже накоплен внушительный массив предпроектных предложений, сочетающих коммерческие и культурные функции, а также и "отрицательный опыт". Клуб готов стать площадкой для обсуждения и в преддверии Петербургского международного культурного форума инициирует подготовку круглого стола для поиска компромисса.

По словам Пиотровского, клуб продолжит заниматься сохранением традиций петербургской школы реставрации, а также в целом памятников Петербурга, в том числе во взаимодействии с другими организациями.

Так, на ассамблее было подписано соглашение о сотрудничестве между клубом и региональным филиалом ВООПИиК, на заседании которого предложено обсудить опыт создания клубом "Красной", "Белой" и "Черной" книг, где отмечены как удачные петербургские градостроительные решения, так и ошибки, утраты или объекты под угрозой.

Конюшенное ведомство (Главные императорские конюшни) — исторический комплекс с подземным этажом, расположенный в центре Петербурга между рекой Мойкой, каналом Грибоедова и Конюшенной площадью. Был построен в 1720-1723 годах. После 1917 года в конюшнях находилась конная милиция, затем гараж НКВД. С начала 2000-х годов Конюшенное ведомство обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.