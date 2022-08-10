Инцидент произошел на правом берегу Сены, в очень оживленном и популярном у туристов месте, недалеко от собора Нотр-Дам и мэрии города. Район был реконструирован шесть лет назад после того, как стал свободным от автомобильного движения. Около часа ночи 27-летняя женщина зашла в общественный туалет у моста Луи-Филиппа, соединяющего правый берег с островом Сен-Луи, ее партнер остался ждать снаружи. Услышав плач своей подруги, он зашел внутрь и обнаружил, что ее насилуют.



Мужчина вызвал охранников, которые помогли задержать насильника. Им оказался 23-летний алжирец, проживающий в пригороде Парижа, в момент инцидента он был пьян. На первом допросе подозреваемый заявил, что изнасилования не было, так как женщина дала согласие.



После освидетельствования в больнице и дачи показаний в полиции американская пара улетела в США.