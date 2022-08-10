С января по июнь 2021 года Сербию посетили 263,7 тыс. иностранных туристов. За тот же период текущего года – 687 тыс. человек, что в 2,6 раза больше. Только в июне в стране побывали 163 тыс. иностранных гостей, что на 84% больше, чем за тот же месяц предыдущего года.

Первое место по турпотоку в первом полугодии заняли туристы из Боснии и Герцеговины, совершившие почти 69 тыс. визитов (плюс 50%). На втором месте – туристы из России. Их число составило 46,4 тыс., что на 64% больше, чем за тот же период годом ранее. На третьем месте – граждане Турции, которых стало на 179% больше.

Число внутренних туристов выросло на 36%, до 936 тыс. Общее число путешествующих по стране таким образом достигло 1,6 млн человек.

Сербия – одно из немногих направлений, куда россияне могут добраться прямыми рейсами. Их выполняет между Москвой, Санкт-Петербургом и Белградом национальный перевозчик Air Serbia. Виза для посещения страны не нужна.