"Мера эта вынужденная и связана с установлением на территории Саратовской области высокого класса пожарной опасности, высыханием травянистой растительности. Ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств действует в течение 21 дня с 10 августа", — говорится в сообщении.

Ограничения затрагивают 25 лесничеств региона. На их территориях ограничивается проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств (кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов) и пребывание граждан в лесах (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу).

Также в рамках этого решения на землях лесного фонда и на примыкающих территориях запрещается разведение костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.