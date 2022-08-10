Как говорится в отчетности авиаперевозчика, ее чистый убыток в январе-июне сократился до 5 млрд гонконгских долларов ($636,9 млн) с 7,57 млрд долларов годом ранее.

Выручка Cathay Pacific подскочила до 18,55 млрд долларов с 15,85 млрд долларов.

Число пассажиров, перевезенных авиакомпанией в первом полугодии, более чем удвоилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 335 тыс. человек. Загруженность рейсов поднялась до 59,2% с 18,9% годом ранее.

Cathay Pacific отметила, что смогла возобновить рейсы по некоторым направлениям благодаря изменениям в ограничительных нормах в Гонконге, связанных с распространением коронавируса.

Авиакомпания ожидает повышения спроса на воздушные перевозки во втором полугодии на фоне снятия коронавирусных ограничений.