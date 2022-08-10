"Раз в три года этот долгожданный праздник собирает сотни лучших мастеров промысла из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них — постоянные участники международных пленэров", — говорится в сообщении.

В этот раз торжественное открытие фестиваля будет проходить 18 августа на ул. Ленина в городе Скопине. Госте й праздника ждет концертная программа с участием лучших творческих коллективов и солистов Рязанской области. В этот же день откроется Ярмарка гончарных изделий, и мастер-классы, которые будут работать все дни праздника.

Конкурсная программа для гончаров стартует 19 августа. В выставочном зале Краеведческого музея откроется персональной выставки художников — гончаров республики Дагестан, а в фойе Дворца культуры имени В.И. Ленина — VIII-й Международная выставка "Гончарство". Будут организованы экскурсии по Центру народных художественных промыслов и ремесел и фабрике художественной керамики.

Подведение итогов конкурса гончаров и торжественная церемония закрытия фестиваля состоятся в 20:00 на площади у Дворца культуры. В финальном концерте примет кавер-группа "Карусель-Бенд" из Рязани.