Пассажиропоток в июле превысил 577 тыс. человек. Это в 1,8 раза больше, чем год назад и составляет 97% от показателя июля "доковидного" 2019 года.

За семь месяцев в аэропортах было обслужено 29,2 тыс. рейсов (рост почти в 2 раза), в июле — 4,8 тыс. (рост на 26,3%). В рекордный июль 2019 года в аэропортах было обслужено 5,5 тыс. рейсов.

В крупнейшем в стране аэропорту Вильнюса пассажиропоток в июле составил 426 тыс. человек, или 95% от "допандемийного" уровня. Было обслужено 3,5 тыс. рейсов — на 29,6% больше, чем в прошлом году, но на 16,7% меньше, чем в июле 2019 года.

В аэропорту Каунаса в минувшем месяце обслужено 122 тыс. пассажиров, на 7% больше, чем в июле 2019 года. Количество рейсов составило 993 — на 35,1% больше, чем в июле 2021 года и на 6,3% меньше, чем в июле 2019 года.

В аэропорту Паланги пассажиропоток достиг 29 тыс. человек (рост на 64,8% к июлю 2021 года, снижение на 9,4% к показателю 2019 года). Обслужено 352 рейса (на 5,4% меньше, чем годом ранее, и на 30% — относительно июля 2019 года).

Lietuvos oro uostai отмечает, что в июле 2019 года через аэропорты Литвы предлагалось 92 маршрута, 2021 года — 76, 2022 года — 90. Самым популярным направлением остается Лондон.

Ранее оператор аэропортов Литвы повысил прогноз пассажиропотока на 2022 год на фоне 5-кратного роста в I полугодии (до 2,3 млн пассажиров).

В 2021 году три международных аэропорта Литвы — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге — обслужили почти 2,5 млн пассажиров (на 37% больше, чем в 2020 году), более 34 тыс. рейсов (рост на 15%).