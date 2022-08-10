"На "бархатный сезон" в Крым будет курсировать больше вагонов", — сообщил перевозчик в своем телеграм-канале.

Так, в состав поезда N7/8 Петербург — Севастополь добавлен один купейный и четыре плацкартных вагона, N27/28 Москва — Симферополь — шесть купейных вагонов и один мягкий (люкс), N91/92 Москва — Севастополь — один вагон СВ, один купейный вагон и два плацкартных вагона.

В состав поезда N75/76 Симферополь — Омск добавлены четыре плацкартных вагона, N141/142 Симферополь — Пермь — один плацкартный вагон.

В состав поезда N173/174 Москва — Евпатория добавлены девять плацкартных вагонов и один купейный, N179/180 Петербург — Евпатория — шесть плацкартных вагонов и два купейных вагона.

"Поезда N7/8, 27/28, 91/92, 75/76, 141/142 — круглогодичные, поезда N173/174 и N179/180 — летние", — уточнила компания.

Аэропорт "Симферополь" — один из 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля текущего года, в день начала военной операции РФ на Украине. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих на 30-40% в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом. В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе и автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.