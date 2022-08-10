Злоумышленница получила пять лет колонии общего режима по чч.2, 3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в том числе в крупном и особо крупном размере).

Установлено, что женщина не была турагентом и не могла оказывать услуги в сфере туризма (бронировать, организовывать туры и их покупку и т.д.), однако обещала пострадавшим купить путевки ниже рыночной стоимости.

"Получив от клиентов деньги в счет оплаты туристической путевки, подсудимая распоряжалась ими по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный мошенницей калужанам, составил 20 млн рублей.