"По ходатайству следователя обвиняемой по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 21 день", — говорится в сообщении.

По версии следствия, директор должным образом не организовала и не проконтролировала соблюдение в лагере санитарных, эпидемиологических, гигиенических норм.

Для обеспечения заявленных потерпевшими исковых требований суд арестовал ее автомобиль и земельный участок.

Как сообщалось, в лагере "Юность", расположенном в бухте Муравьиная в Артеме, в конце июля с симптомами отравления были госпитализированы 43 ребенка. По данным Роспотребнадзора, в пищеблоке выявлены нарушения требований санитарного законодательства к условиям хранения и приготовления пищи, составлен протокол о временном запрете деятельности лагеря. По результатам анализов у госпитализированных обнаружен норовирус, что стало источником заражения, ведомство не уточнило.