"Всего в сеть автодорог с повышенным трафиком движения (на побережье Байкала в Слюдянском районе — ИФ) Минтранс региона включило 23 дороги. К работам на этих участках планируется приступить со следующего года", — говорится в сообщении.

В транспортный каркас города Байкальска вошла 21 автодорога общей протяженностью 13 км, в каркас города Слюдянки — 23 автодороги, 12,3 км. Приведение их в нормативное состояние также планируется начать с 2023 года.

"Транспортный каркас — это сеть муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающая в себя автомобильные дороги с повышенной интенсивностью движения, а также ведущие к важным социальным объектам", — уточняется в сообщении.

В сообщении отмечается, что сейчас в Байкальске ведется ремонт автомобильных мостов через реки Харлахта и Солзан.

Слюдянский район Иркутской области находится на юге Байкала. На его территории расположен город Байкальск, где ранее работал Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), а в настоящее время ведется рекультивация его промплощадки и строительство особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала".

По Слюдянскому району также протекает река Снежная — самая полноводная и протяженная река хребта Хамар-Дабан, впадающая в Байкал. Популярностью у туристов пользуются водные маршруты по Снежной и рекреационные зоны на ее берегах в нижнем течении, в том числе так называемые Теплые озера.