"Планируется, что зона катания к 2030 году расширится с имеющихся сегодня 17 км трасс до 47 км, а число мест размещения вырастет с 900 до 4200", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "Эльбрус" благодаря ледникам, которые позволяют кататься даже в июле, а также новым трассам и развивающейся инфраструктуре сможет до 2030 года привлекать 1,12 млн туристов в год вместо 391 тыс. в 2021 году.

Горнолыжный курорт располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

В 2021 году АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и АО "Курорт Эльбрус" завершили процесс объединения, на их базе был создан единый институт развития Северного Кавказа, который затем был переименован в "Кавказ.РФ". Основным его акционером является государство в лице Минэкономразвития РФ.