"По данным руководителей отелей и туроператоров, осуществляющих пакетные туры в Крым, отказов от поездок в Крым не наблюдается, также нет отмен от уже проходящего отдыха как в Сакском регионе, так и в других регионах республики", — сказали в министерстве.

Кроме того, никто из туристов не обращался за помощью к туроператорам и не выразил желания прервать отпуск. Звонки на "горячую линию" Минкурортов носят консультационный характер и касаются в основном работы пляжей, отметили в пресс-службе.

Бронирование отелей до конца августа в среднем составляет 80%, на сентябрь — 60%.

В министерстве подчеркнули, что все отели и пляжи в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова. Обстановка на вокзалах и трассах спокойная.

Ранее в среду представители туриндустрии сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что продажи туров в Крым после инцидента на военном аэродроме "Саки" в Крыму у части туроператоров снизились на 10-30%, в то же время в компании "Интурист" не заметили снижения бронирований.

9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. По данным Минобороны РФ, огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника не повреждена.

Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

Местные власти ввели режим ЧС. После взрывов около 250 человек размещены в пунктах временного размещения. Один человек погиб, 14 пострадали. Повреждено 62 многоквартирных дома, 20 коммерческих объектов.