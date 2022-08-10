Таким образом, рейс позволил связать нагорную и заречную части Нижнего Новгорода.

По оценке судоходной компании "Водолет", запрос на это направление есть. В компании рассчитывают, что "Валдаи" станут частью прогулочного маршрута для нижегородцев и туристов, говорится в сообщении.

Судно 10 августа отправится от Нижневолжской набережной в 15:00 и 17:15, отправление со Стрелки — в 15:25 и в 17:40. Время в пути составит 10 минут.

Дальнейшее актуальное расписание будет опубликовано на сайте компании "Водолет".