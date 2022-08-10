Как говорится в пресс-релизе TUI, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 30 июня, составила 4,43 млрд евро по сравнению с 649,7 млн евро за аналогичный период предыдущего фингода. Аналитик, опрошенный FactSet, ожидал показатель на уровне 4,3 млрд евро.

Компания сократила убыток до процентных и налоговых выплат до 42,5 млн евро с 748 млн евро годом ранее и подтвердила, что рассчитывает вернуться на прибыльный уровень по этому показателю в текущем году.

Убыток до процентных и налоговых выплат без учета разовых факторов составил 27 млн евро против 669,8 млн евро годом ранее.

TUI сообщила, что объем бронирований на летний сезон в текущем году составил 90% от уровня докризисного 2019 года. Всего 11,5 млн клиентов забронировали туры на лето 2022 года.

Капитализация компании с начала года опустилась на 37,5% и составляет порядка 2,66 млрд евро.