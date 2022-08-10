"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером и до конца суток 10 августа, 11 августа в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — говорится в информации.

Спасатели просят жителей республики и отдыхающих отложить выход в море в шторм, турпоходы в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих строений и не оставлять машины под деревьями.

На юге Крыма шторм. Так, например, пляжи Алушты уже несколько дней под красными флагами, купание запрещено.

"Третий день над пляжами Алушты развеваются красные флаги, которые сигнализируют о том, что на море шторм и купание запрещено. Администрация города совместно с сотрудниками "КРЫМ- СПАС" патрулируют пляжи. (. . .) Есть и те (курортники — ИФ), кто не выполняют меры безопасности", — написала глава администрации города Галина Огнева в своем телеграм-канале.