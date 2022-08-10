"В 2022 году зарегистрировано всего 75 туристических групп в составе 861 человек, в том числе более 100 детей. Несчастных случаев с ними не допущено", — говорится в сообщении.

В ходе заседания комиссии при главе Дагестана по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности министр по делам ГО и ЧС по республике Нариман Казимагомедов отметил, что туристические группы обязаны информировать службы МЧС России за 10 рабочих дней до начала путешествия по опасным маршрутам.

"Однако на деле не все следуют данным требованиям, что влечет за собой риск причинения вреда здоровью. Необходимая информация о порядке регистрации тургрупп есть на официальных сайтах МЧС России и ГУ МЧС России по Дагестану", — отмечается в сообщении.

Заседание комиссии прошло под руководством главы Дагестана Сергея Меликова.

Ранее сообщалось, что в конце июля трое спортсменов самостоятельно вышли в горы в Кабардино-Балкарии, без инструктора и не предупредив спасателей. Один из спортсменов — бронзовый призер первенства России по вольной борьбе Ахмед Жилетежев погиб, сорвавшись в горное ущелье. Еще двум спортсменам из Татарстана и Ижевска спасатели помогли спуститься с горы.