"В качестве одной из новых концепций позиционирования республики Башкортостан для российских и зарубежных туристов предлагается выбрать концепт "Лучший цифровой детокс в России"", — говорится в стратегии.

Авторы документа отмечают, что для организации такого вида отдыха, предполагающего временный отказ от пользования гаджетами и интернетом, подойдут туристско-рекреационные кластеры "Могучий Иремель" (включает природный парк "Иремель" и заказник "Урал-тау") и "Сердце Башкирии" (природный парк "Зилим", национальный парк "Башкирия"), а также Южноуральский государственный заповедник, природный заповедник "Шульган-таш", Башкирский государственный природный заповедник, геопарк "Янган-тау".

"Предпосылками этого (организации Digital detox-туров — ИФ) являются радикальный рост объемов информации, а также быстрое появление и рост вариативности новых технологий. Все это значительно повышает уровень стресса и негативно влияет на состояние здоровья, а значит создает спрос на места восстановления с красивыми пейзажами, чистым воздухом, отсутствием городского шума", — говорится в стратегии.

Авторы документа также отмечают, что альтернативным вариантом может стать концепт создания наилучших условий для "цифровых" кочевников, "учитывая удобную транспортную логистику и двухчасовой перелет из Москвы".

"Запланированное развитие сети глэмпингов к 2024 году вписывается в эту концепцию", — указано в стратегии.

Ранее сообщалось, что правительство Башкирии утвердило региональную стратегию развития туризма до 2035 года. В частности, предполагается, что объем турпотока в республику к 2035 году должен вырасти до 5,4 млн человек. При этом доля туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения (отелях, санаториях, хостелах, и т.д.), должна увеличиться до 80 % от их общего количества.

Также сообщалось, что региональные власти намерены субсидировать проект по строительству 50 глэмпингов на 1 тыс. мест размещения к 2024 году. Предполагается организовать глэмпинги на популярных и востребованных туристами территориях региона, таких как село Красноусольское, геопарк Янган-Тау, подножие шиханов Торатау и Юрактау, озеро Аслыкуль, деревня Ташасты, а также открывать новые для туристов направления.