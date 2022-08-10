"Вчера аннуляций было не более десятка, звонков с вопросами по ситуации на полуострове тоже было немного. Сегодня количество аннуляций выросло на 8%, динамика бронирований снизилась на 30%, выросло количество звонков с вопросами "а что будет, если", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

В туркомпании отметили, что обычно реакция на негативные события длится 7-14 дней, в зависимости от масштабности происшествия.

В свою очередь, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что по сравнению с 9 августа продажи Крыма снизились на 10-15%, но, по его словам, на их динамику влияет не только инцидент в Новофедоровке, но и ожидание туристами старта программы кешбэка, запланированного на конец августа. По его словам, из-за этого фактора бронирования туров в Крым, да и в другие регионы России начали тормозиться еще неделю назад.

Ромашкин добавил, что сейчас туристам нужно как-то осмыслить ситуацию, послушать комментарии крымских властей, чтобы принять решение о предстоящей покупке тура в Крым.

"Динамика продаж отдыха в Крыму сохраняется на прежнем уровне. Аннуляций туров нет", — сообщили, в свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист".

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала порталу "Интерфакс-Туризм", что туроператоры, работающие с детскими группами, сообщили о нескольких аннуляциях групповых туров школьников. Кроме того, некоторые родители решили вернуть детей домой досрочно.

Она добавила, что возврат средств за отмененные туры в Крым будет проводиться в рамках условий договоров с туроператорами.

"Сейчас в Крыму ввели "желтый" уровень террористической опасности, но рекомендаций воздержаться от поездок на полуостров не последовало. Поэтому с юридической точки зрения отказ от договора идет на общих основаниях, то есть с удержанием фактически понесенных расходов", — рассказала Тюрина.

В то же время, по ее словам, если туристы подадут в суд, они могут рассчитывать на полный возврат средств, так как суды в таких ситуациях часто принимают решения в пользу потребителей.

Во вторник глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура Крыма после инцидента продолжает работу в обычном режиме. Обстановка на курортах, по ее словам, спокойная.

Во вторник на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. В результате погиб один человек, пострадали 14. Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Вокруг места происшествия введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности.

Как сообщалось, в этом летнем сезоне бронирования туров в Крым снизились, по разным оценкам, на 30-50% из-за закрытия аэропорта Симферополя.