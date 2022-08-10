"Признано ЧС муниципального масштаба. Количество жителей, которые размещены в пунктах временного размещения — 252 человека", — сказал Аксенов журналистам в среду.

По его словам, владельцы поврежденного жилья получат компенсации в размере от 10 до 100 тысяч рублей.

Разбор завалов должен начаться после завершения следственных действий, которые проводятся в рамках расследования уголовного дела, добавил Аксенов. Он заверил, что восстановление займет не больше 10 дней.

Сейчас отключен газ в двух селах — в Новофедоровке и Михайловке. В неповрежденные дома его вернут до конца дня.

9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. По данным Минобороны РФ, огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника не повреждена.

Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, в районе аэродрома введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали около 30 человек. Один человек погиб, 14 пострадали. Повреждено 62 многоквартирных дома.