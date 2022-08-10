"У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные жилые дома — заканчивается обход. Пару часов и будет известно, сколько ИЖС повреждено. Есть коммерческие объекты поврежденные — около 20", — сказал Аксенов журналистам в среду.

Он уточнил, что число людей, получивших травмы, увеличилось до 14, только один из них остается в больнице.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем.

9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. По данным Минобороны РФ, огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника не повреждена.

Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, в районе аэродрома введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали около 30 человек. Начат подсчет ущерба, восстановление начнется после завершения следственных действий.