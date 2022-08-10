"К концу года, с учетом нынешних условий, АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" планирует перевезти 3,8 млн пассажиров", — сказали в компании.

По данным компании, в 2021 году поездами "Таврия" перевезено в крымском направлении 2,1 млн пассажиров. Таким образом, в этом году ожидается рост в 1,8 раза.

"Изначальным планом (на 2022 год — ИФ) было перевезти 2,4 млн пассажиров. После отмены авиасообщения план на 2022 год — 3,8 млн пассажиров", — добавили в компании.

Аэропорт "Симферополь" — один из 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля текущего года, в день начала военной операции РФ на Украине. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих на 30-40% в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом. В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе и автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.