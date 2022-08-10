По данным сайта, за последние 24 часа в российской столице выявили 8 тыс. 608 инфицированных. Накануне сообщалось о фиксации 4 тыс. 781 пациента с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 3 тыс. 827 случаев или примерно на 80%.

Это значение — максимум со второй декады февраля 2022 года.

За сутки в столичные больницы попали 379 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели за 24 часа и выписались 6 тыс. 22 москвича. Общее число горожан, излечившихся от коронавируса, достигло 2 млн 651 тыс. 404.

Скончались за сутки в Москве 18 пациентов с коронавирусом. Всего пандемия унесла жизни 44 тыс. 618 столичных жителей.

Общее число случаев COVID-19 по состоянию на 10 августа составляет 2 млн 877 тыс. 323.

В России за сутки, как сообщает федеральный оперштаб, выявлено 23 771 новый случай COVID-19. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 23,7 тыс. случаев впервые с марта. Количество госпитализаций за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%.