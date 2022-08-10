"Выставка пройдет с 10:00 до 17:00, на ней будет представлено семь самолетов и вертолетов, а также специальная техника, обслуживающая аэродром. Посетители смогут пройти в салоны самолетов и кабины пилотов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на экспозиции можно будет увидеть самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, Ил-18 и Л-410, а также транспортно-боевой вертолет Ми-8 и узнать об их характеристиках.

Кроме того, на территории военного аэродрома будет развернут фуд-корт, а для детей открыт развлекательный комплекс.

Также все желающие смогут прокатиться на бронетранспортере БТР-80, отмечается в пресс-релизе.

Выставка приурочена к 110-летию со дня образования Военно-воздушных сил России.