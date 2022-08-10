Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РБ.

Стратегией определены шесть целевых показателей развития туризма в регионе до 2035 года. В частности, предполагается, что объем турпотока в республику к 2035 году должен вырасти до 5,4 млн человек. При этом, доля туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения (отелях, санаториях, хостелах, и т.д.), должна увеличиться до 80 % от их общего количества. В 2019 году этот показатель составлял 48% или 1,3 млн туристов.

Объем валовой добавленной стоимости туристкой индустрии, согласно стратегии, к 2035 году должен достигнут 25 млрд рублей. В 2019 году он составлял 12,95 млрд рублей.

Численность предпринимателей (юридических лиц и ИП), занятых в туристской сфере, предполагается увеличить в 2 раза — с 2,1 тыс. в 2021 году.

Стратегия-2035 содержит основные направления развития туризма в регионе: создание туристко-рекреационных кластеров, повышение узнаваемости туристических брендов, работу с основными "точками входа" (авиа-, ж/д-, автовокзалы, причалы), создание сети визит-центров. Особое внимание в документе уделяется цифровизации туристической отрасли.

Ранее со ссылкой на главу республики Радия Хабирова сообщалось, что власти Башкирии сформировали стратегию развития туризма до 2035 года.

В республике также действует государственная программа по развитию внутреннего и въездного туризма. В ее рамках предполагается формирование и развитие туристско-рекреационных кластеров, продвижение туристского продукта на внутреннем и мировом рынках туризма, развитие и усиление социальной роли туризма. Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы на 2021 год составляет 39,321 млн рублей, в том числе из бюджета республики — 35,421 млн рублей.

Также сообщалось, что туристический поток в Башкирию по итогам 2021 года достиг почти 3,5 млн человек, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Наибольшей популярностью регион пользовался у жителей Челябинской области, Татарстана, Москвы, Оренбургской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Приехавшие на отдых в Башкирию туристы в 2021 году потратили 13 млрд рублей.

По прогнозам региональных властей, объем турпотока в текущем году может вырасти до 4 млн человек.