"Предложил команде "Стенограффии" расширить их проект и поехать в другие города региона... Там очень много свободных стен, зданий, которые можно украсить работами. Художники не против такой идеи, позже мы с ними ее подробнее обсудим", — написал Куйвашев в своем телеграм-канале.

Во время встречи с художниками в среду губернатор поучаствовал в создании одной из работ. Он раскрасил красным цветом большое сердце. По его словам, оно стало символом любви к Екатеринбургу и Среднему Уралу.

Ранее сообщалось, что фестиваль уличного искусства "Стенограффия" стартовал в Екатеринбурге в начале июля. В нем принимают участие 25 художников, работающих в стрит-арте. Они рисуют 30 картин в разных районах города. Продлится мероприятие до конца августа.