"Объект для отдыха хабаровчан и гостей города вблизи "Броско Молла" появится в ноябре 2023 года", — сказано в сообщении.

Ранее планы завершить строительство и сдать комплекс к концу 2023 года озвучивал инвестор — генеральный директор группы компаний "Невада" Юрий Егоров.

По словам исполнительного директора ТРК "Броско Молл" Ксении Руденко, водно-оздоровительный комплекс будет располагаться на 4 этажах.

"Это восемь разных бассейнов. Один этаж будет отдан детям, два других этажа — это зоны отдыха со всеми видами бань и бассейнов разной температуры. Также организуем зону отдыха на большой кровле. Проект будет знаковым для всей России", — отметила Руденко.

В свою очередь, мэр подчеркнул, что власти города оказывают помощь инвестору и застройщику в выделении дополнительных земель для стоянок и парковок.

Как сообщалось, аквапарк в Хабаровске площадью 20 тыс. кв. м должны были сдать в 2021 году, но из-за коронавирусных ограничений сроки пришлось сдвинуть. Здание на берегу Амура будет одиннадцатиэтажным, в нем разместится не только аквапарк, но и детский центр, помещения для торговли, бани, фитнес-залы, гостиничный комплекс. Стоимость объекта за это время выросла с 5 млрд до 7,5 млрд рублей.

Аквапарк включен в список приоритетных проектов, которые планируется реализовать к 165-летию со дня образования Хабаровска в 2023 году.