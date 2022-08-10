По данным ведомства, инцидент произошел 9 августа. Сигареты в туалете на борту воздушного судна во время перелета из Сочи в Екатеринбург покурил 38-летний житель Свердловской области

Транспортные полицейские составили на нарушителя два административных протокола по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения табака в помещениях и на объектах) и ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, суд назначил мужчине в качестве наказания штраф в размере 1 тыс. рублей.