В среду пожарные продолжают борьбу с огнем, который за двенадцать часов сжег 5 тыс. лесных гектаров и быстро распространяется в районе коммун Остан и Сен-Мань, жителей которых эвакуировали. Около 3,5 тыс. человек покинули свои дома минувшей ночью. Накануне вечером в борьбе с пожарами в этих местах было задействовано не менее 200 пожарных.

В эфире телеканала BFMTV мэр коммуны Биганос Брюно Лафон сообщил, что пожар уже перешел в соседний департамент Ланды, перекинувшись через реку. Наблюдаются скачки верхового огня. По словам мэра, при возобновлении в начале недели аномальной жары новые природные пожары ожидались.

Среда обещает быть на юго-западе Франции особенно жаркой при 40 градусах местами, и специалисты оценивают ситуацию в регионе как очень пожароопасную. При этом при худшем сценарии прогнозируется ветер от 30 до 40 км в час, который только усложнит ситуацию для пожарных.

"Сегодня мы ожидаем особенно трудный день", — сказал Лафон.