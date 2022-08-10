"По состоянию на 8:30 10 августа в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Сакская районная больница оказала амбулаторную помощь 10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили легкие травмы легкой. Один пациент продолжает стационарное лечение.

Двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Симферопольскую больницу скорой медицинской помощи № 6, и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. По данным Минобороны РФ, огневого воздействия на объект не зафиксировано. Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов.

По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали около 30 человек. Начат подсчет ущерба.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что туристическая инфраструктура Крыма продолжает работу в обычном режиме после инцидента на авиабазе в поселке Новофедоровка.