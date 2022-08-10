"Угличский сыродельно-молочный завод (УСМЗ) начал разработку концепции и дизайна Музея сыроделия. К работе приступило дизайн-бюро "Б & К", имеющее большой опыт работы с музейными экспозициями. Первых туристов музей примет весной 2023 года", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в планах авторов музейной концепции – рассказать об истории сыра и сыроделия в России с самого начала, затронув первые попытки сыроварения в эпоху Петра Первого. Особое внимание будет уделено личности Николая Верещагина, который в 70-80-е годы XIX века стал основателе масло- и сыроделия в России. В селе Коприно Ярославской области, а затем в Угличе работали основанная им школа голландского сыроделия и сыроварня. Экспозиция музея расскажет об истории и развитии УСМЗ, а также о современном производстве сыра и тех сырах, которые здесь производят.

"Планы создать музей сыроделия зародились у нас еще в процессе модернизации завода, в ходе которой была создана панорамная стеклянная стена, через которую туристы могут наблюдать процесс производства. Экспонатами музея станут сохраненные нами эксклюзивные части старого оборудования завода", — цитирует пресс-служба гендиректора УСМЗ Андрея Молева.

По замыслу создателей музея, он станет новой точкой притяжения для туристов в Угличе и всей Ярославской области.

Сыродельный завод в Угличе был создан в 1935 году по распоряжению Анастаса Микояна. В 2018 году его приобрел холдинг "АгриВолга", вложивший в модернизацию предприятия почти 1,8 млрд рублей. Сегодня завод производит хорошо известные россиянам марки полутвердых сыров "Угличский", "Пошехонский", "Российский", "Голландский".