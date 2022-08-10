"Специалисты проверили 479 оздоровительных организаций, в том числе 47 — в ходе профилактических визитов, нарушения выявлены в 417 (87%)", — говорится в сообщении ведомства.

По информации Роспотребнадзора, речь идет о почти 1,5 тыс. нарушений. В основном они касаются содержания территории, соблюдения санитарных правил в пищеблоках, проблем с нормами питания и качеством воды.

По итогам проверок составили 423 административных протокола, наложили 234 штрафа на сумму свыше 400 тыс. рублей. Два протокола отправили в суд.

Ранее сообщалось, что в конце июля в лагере "Баранчинские огоньки", расположенном под Нижним Тагилом, норовирусную инфекцию выявили у девяти детей. ЧП стало результатом несоблюдения санитарных норм. Лагерь закрыли. В региональном управлении СКР по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал мэров городов тщательно следить за соблюдением санитарии в детских заведениях и пообещал лично пробовать еду в школьных столовых.