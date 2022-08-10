"Пляжи западной части Крыма — Сакский район, Евпатория, как и всегда, встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма. Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и прокаты продолжают работу", — говорится в сообщении.

По данным Минкурортов, в результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали.

В министерстве заверили, что все отели и пляжи региона в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова. Обстановка на вокзалах и трассах спокойная.

Ранее о том, что туристическая инфраструктура Крыма продолжает работу в обычном режиме после инцидента на авиабазе в поселке Новофедоровка, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. По данным Минобороны РФ, огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали около 30 человек. Один человек погиб, 13 получили травмы. Начат подсчет ущерба.