Накануне туристы из Московской области совершали сплав по рекам Хангарул и Зун-Мурин. По спутниковому телефону руководитель туристской группы сообщил, что одной из участниц сплава стало плохо, и передал координаты.

БПСО направил за туристами вертолет со своей базы в поселке Никола Иркутской области.

"Пострадавшую и её сопровождающую оперативно подняли на борт вертолёта при помощи лебёдки в 2 км от перевала Хангарульского. В сопровождении врача девушка доставлена на базу БПСО и передана специалистам скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Хамар-Дабан — горный хребет на юге Восточной Сибири в южном Прибайкалье, захватывает Иркутскую область и Бурятию.