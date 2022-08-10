"Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас: путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения. А ещё напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения", — отметила Догузова.

Каллас во вторник призвала Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам, так как "посещение Европы – привилегия, а не право человека".

"Уверена, что любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов. Мы, в свою очередь, продолжим работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в нашей стране", — добавила Догузова.

Она подчеркнула, что Ростуризм продолжит сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с РФ двусторонние связи в области туризма.

Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила во вторник на брифинге в Брюсселе, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.