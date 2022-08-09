"По данным региональных властей, туристы в результате ЧП в Крыму не пострадали – инцидент произошел в некурортной зоне. Мы находимся на постоянной связи с коллегами. Обстановка на курортах Крыма сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме", — написала она в своем телеграм-канале.

Догузова добавила, что в случае возникновения вопросов туристы могут обращаться на круглосуточную горячую линию министерства курортов и туризма Крыма по телефону 8 (800) 511-80-18. Также можно обращаться в официальные аккаунты министерства в социальных сетях.

Как сообщили в Минобороны РФ, во вторник на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. В результате погиб один человек, девять пострадали. Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

Вокруг места происшествия введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали 30 человек.