"По состоянию на 20:00, в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадали семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на дом. Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении в ГБУЗ РК "Сакская районная больница". Его состояние по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, стабильный", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Еще один человек погиб.

По данным министерства обороны России, на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали 30 человек. Начат подсчет ущерба.

Ранее генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что взрывы произошли вдали от курортной зоны, никто из туристов не обращался за помощью и не выразил желания прервать отпуск.